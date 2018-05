O Live Jazz Fest nella cinquecentesca Corte Torcolo di Cavaion Veronese

O Live Jazz Fest torna nella cinquecentesca Corte Torcolo di Cavaion, sulle colline del Garda veronese, dal 29 Giugno al 1° Luglio 2018 per la 3^ edizione. Tre giornate di festa con giovani talenti del Jazz Italiano e Artisti internazionali, nel segno della Buona Musica, dei Sapori Tipici e dell’Inclusione sociale.

La manifestazione prenderà il via Venerdì 29 Giugno con due Giovani Talenti italiani, vincitori di premi importanti: MARCELLO ABATE, in quintetto, e DONATELLO D’ATTOMA in trio.

Nelle altre due serate, due appuntamenti in linea con le aspettative: il primo, Sabato 30 Giugno, con WOLK - MARCELLI Trio, dalla Germania. Il secondo, Domenica 1° Luglio, con l’americano SCOTT HAMILTON: probabilmente il miglior sassofonista Mainstream vivente, qui accompagnato da artisti italiani e svizzeri.

Dal punto di vista Enogastronomico, nell’antica Corte e nei Ristoranti del paese, i protagonisti saranno l’Olio Garda Dop, il Vino Bardolino Doc, Salumi e Formaggi Dop, la tipica Fogasa e le Torte fatte in casa da Ristoranti Inclusivi.

Dal punto di vista Sociale – Inclusivo avremo la presenza ed il coinvolgimento di Cooperativa Azalea, Cooperativa Panta Rei, Cooperativa I Piosi, Associazione Si può Fare, ed altre.

L’Area Eno-Gastronomica è ad ingresso gratuito. L’area Concerti è a pagamento, free per minori 14 anni e Persone con Hp 100% e accompagnatore.

Info e Biglietti sul sito web