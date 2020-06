"Due ali per un sogno", il nuovo libro di Antonio Fedrigoni

Officina Grafica Edizioni è in uscita con una nuova pubblicazione, la settima dall'inizio dell'anno. È il nuovo libro di Antonio Fedrigoni " Due ali per un sogno" codice isbn 978-88-99278-434 In questo racconto, corredato da molte foto illustrate a colori, vengono ricordate le numerose difficoltà che dovette affrontare la costruzione di un aereo, il Luton Major avvenuta al quinto piano di uno stabile nel centro storico di Verona e in un vicino garage preso in affitto. Il 2 febbraio 1973, dopo sei anni di lavoro, il Luton Major ha spiccato il suo primo volo.

All’epoca della costruzione le autorità aeronautiche italiane non contemplavano l’esistenza di un velivolo, che non avesse avuto origine in un’officina autorizzata.

In Svizzera invece erano già entrati in vigore regolamenti per la costruzione, cosiddetta “amatoriale”. Perciò si rese necessario procedere al lavoro sotto la sorveglianza dell’Ufficio Federale dell’Aria e poi trasportare in Svizzera tutte le singole parti per l’assemblaggio e i collaudi finali. La storia di questo velivolo comprende anche un resoconto dei principali trasferimenti in Svizzera, Italia, Francia e Inghilterra, dove si è svolta la sua attività per un totale di circa mille ore di volo.



Chi è l'Autore? Antonio Fedrigoni, laureato in economia all’Università Ca’ Foscari di Venezia, ex dirigente industriale, si è dedicato nel tempo libero a ricerche storiche e allo studio di teniche costruttive aeronautiche. È anche autore di: A. Fedrigoni, L’industria veneta della carta dalla seconda dominazione austriaca all’Unità d’Italia. Ricerca monografica promossa dall’Archivio Economicodell’Unificazione Italiana, Ed. Ilte, Torino, 1966. A. Fedrigoni, Il castello di Arbizzano: evoluzione storica dal Castrum alla residenza attuale. Ed. Ipertesto, Verona, 2011. A. Fedrigoni, Tra le steppe del Don sulle tracce di un disperso. Ed. Officina Grafica Edizioni, Lugagnano di Sona (Verona), 2016. Appena sarà permesso verranno organizzate le presentazioni di questo libro che costituisce un documento importante per appassionati di storia e aeronautica!

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Informazioni e contatti

Web: https://www.officinagraficaeditoriale.it