Nuovo corso di relazione con il cane del Gruppo Cinofilo Verona Romano Sparapan

Il Gruppo Cinofilo Verona Romano Sparapan, con il Patrocinio del Comune di Verona e del Comune di Minerbe, offre la possibilità di migliorare la relazione con il proprio cane con un corso aperto ai cani di ogni razza ed età, con particolare attenzione ai cuccioli ed ai cani problematici. Il corso verrà presentato come segue:

• A Verona - Lunedì 10 settembre 2018 presso la sede operativa dell’Associazione in via Ca’ di Cozzi (dietro corte Molon da Lungadige Attiraglio). In questa location, le lezioni poi si terranno ogni lunedì e mercoledì dalle ore 19:30 alle ore 21:00 fino a lunedì 10 dicembre 2018.

• A Salizzole - Lunedì 10 settembre 2018 presso il campo in via Capitello. In questa location, le lezioni si terranno ogni lunedì e mercoledì dalle ore 19:30 alle ore 21:00 fino a lunedì 10 dicembre 2018.

• A Minerbe – Martedì 11 settembre 2018 presso la sede di Mondo Natura in via Santa Croce. Qui le lezioni pratiche si terranno presso il campo in via Selerno ogni martedì e giovedì dalle ore 19:30 alle ore 21:00 fino a martedì 11 dicembre 2018.

Il corso si propone di divulgare le conoscenze e le tecniche che consentono di convivere nel miglior modo possibile con il proprio cane, rendendolo un cane educato, che potrà essere ben inserito nella società. Il corso porrà l’attenzione sostanzialmente su tre fondamentali pilastri: - la conoscenza delle caratteristiche etologiche del cane - la corretta comunicazione - l’importanza del fattore aggressività Si ricorda peraltro che, con il supporto del Comune di Verona e dell’Ente Nazionale Protezione Animali, per i neo proprietari di cani adottati dal canile di Verona, doniamo cinque lezioni TOTALMENTE GRATUITE.

Salvare una vita cambia la tua! Da questi link del Comune di Verona e di ENPA è possibile scaricare la sintesi completa del progetto ‘Adozione Consapevole’.