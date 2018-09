Il leader e fondatore dei New Trolls Vittorio De Scalzi presenta live il suo nuovo album

Presso la Feltrinelli, in via Quattro Spade 2 a Verona, mercoledì 5 settembre 2018 alle ore 18.00, dopo 50 anni di carriera sui palchi di tutto il mondo, ospite il leader e fondatore dei New Trolls Vittorio De Scalzi che si esibirà in un mini-live per presentare il suo nuovo album in studio "L’attesa". Interviene il giornalista e produttore Alberto Zeppieri.

Un nuovo album di inediti per il cantautore Vittorio De Scalzi, interamente composto, arrangiato, interpretato e suonato da lui, con una cifra stilistica assai autonoma e lontana da quella dei New Trolls. L'attesa è stato anticipato dal singolo “Come acqua chiara” e contiene 10 tracce inedite che attraversano stili e mood differenti: dall’intimo brano di apertura che dà il titolo all’album si passa al country- folk di “Squali” e alle volute incertezze della rarefatta “Non si puo’”.