Nuove generazioni al Teatro Ristori: quattro concerti con happy hour

Mercoledì 2 maggio, alle ore 18.30 prende il via una nuova iniziativa del Teatro Ristori: NUOVA GENERAZIONE, con HAPPY HOUR, dedicata e rivolta a tutti coloro che amano condividere le emozioni che offre la buona musica, ma anche il piacere dello “stare assieme” gustandosi un aperitivo dopo una giornata prima di rincasare. Saranno 4 concerti con Happy Hour finale negli spazi del Teatro e protagonisti saranno giovani musicisti già in carriera, vincitori di prestigiosi concorsi internazionali.

Primo ensemble protagonista, sarà il duo violino e pianoforte formato dalla violinista IOANA CRISTINA GOICEA e dal pianista ANDREI BANCIU, che li ha visti protagonisti di una tournée in Italia organizzata dalla Fondazione Gioventù Musicale d’Italia. In ottobre 2017 il Duo ha debuttato al Concertgebouw Amsterdam, Filarmonica di Bratislava e il Teatro Odeon Zwolle durante la tournée New Masters on Tour.

Ha tenuto concerti a Roma, in occasione de I Concerti al Gianicolo, a Lapedona, durante il Festival Musica in Collina e al Festival Pontino di Musica di Latina e all’estero in Germania al Festival Musikfest Schleswig-Holstein, Olanda e Romania. Risultati finalisti al Concorso Internazionale di Lubecca, tenutosi nel marzo 2015, sono stati premiati con uno Stipendium des Deutschen Musikwettbewerbs 2015. Hanno inoltre tenuto recital a St. Martin-in-the-Fields a Londra e al Romanian Atheneum di Bucarest. Nel settembre 2015 il Duo Banciu-Goicea si è aggiudicato il Secondo Premio al Concorso “Premio Trio di Trieste” e lo Young Award, assegnato dagli studenti del Conservatorio di Trieste.

Nel settembre 2013 la famosa rivista musicale The Strad ha dedicato la sua copertina alla giovane violinista rumena Ioana Cristina Goicea, risultata vincitrice del Concorso Brahms in Austria. Oltre al Primo Premio ha ricevuto in quell’occasione anche il Premio del Pubblico e altri Premi Speciali, incluso un concerto solo a Tokyo.

Ioana Cristina ha già conseguito una notevole quantità di premi e riconoscimenti internazionali tra cui i Primi Premi ai Concorsi Internazionali Andrea Postacchini (2012), Kloster Schöntal (2011) e Jaroslav Kocian (2008). Inoltre figura tra i premiati dei Concorsi Fritz Kreisler (2014), Michael Hill (2013) e Valsesia Musica (2013). Nel giugno 2017 ha vinto il Primo Premio Assoluto al prestigioso Concorso Internazionale Michael Hill International Violin Competition ad Auckland in Nuova Zelanda. Il programma prevede: di F. P. Schubert, Rondo Brillante per Violino e Pianoforte in si minore D. 895/Op. 70; di L. v. Beethoven, Sonata per Violino e Pianoforte No.7, Op.30 No.2; di Stan Golestan, Sonata in mi bemolle maggiore (1908) in prima esecuzione assoluta in Italia.

I prossimi appuntamenti saranno:

9 maggio

ALBERTO FERRO: l’ultimo italiano premiato al CONCORSO INTERNAZIONALE PIANISTICO F. BUSONI di Bolzano, che si aggiudicò il Secondo Premio assoluto nell’edizione del 2015. Proporrà un programma dedicato a Chopin, Rachmaninov e Debussy.

16 maggio

ELIAS DAVID MONCADO violino, vincitore del Concorso Internazionale di Violino Postacchini di Fermo nel 2017, che con HANSJACOB STAEMMLER al pianoforte, presenta un coinvolgente programma con musiche di Franck, Ysaye, Szymanowski e Ravel.

23 maggio

ultimo appuntamento della breve rassegna con la pianista IRINA VATERL vincitrice del PREMIO SALIERI 2016, che assieme al violinista Alberto Stiffoni propone un programma con musiche di Mozart, Brahms e Wieniawsky.