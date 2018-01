"Notti d'Oriente" al Teatro Camploy di Verona

La Compagnia Granbadò presenta al Teatro Camploy di Verona lo spettacolo "Notti d'Oriente", giovedì 11 e venerdì 12 gennaio 2018.

Testo e regia di Alberto Bronzato.

Un ragazzo di strada, orfano, ladro per necessità s'imbatte in una principessa ribelle, fuggita dal palazzo reale per vivere il mondo comune e tentare di evitare un matrimonio combinato. Aladdin e Jasmine si rincorreranno a lungo, ostacolati dal perfido Visir e aiutati dalla magia del frizzante Genio.

Lo spettacolo conserva tutti gli elementi della storia di Aladino e la lampada magica, arricchito dalle musiche, le canzoni e le coreografie.

(fonte Comune di Verona)