Notti magiche a Campo con l'imperdibile concerto dal vivo del Karen Edwards Trio

Venerdì 10 agosto alle ore 21:30 Notti Magiche a Campo torna a suonare sotto le stelle cadenti: la seconda e ultima serata della manifestazione musicale, col palcoscenico incastonato nella scenografia naturale dell’antico borgo abbandonato di Campo di Brenzone, avrà per protagonista il trio della cantante e pianista afroamericana Karen Edwards, con Riccardo Di Vinci al contrabbasso ed Enzo Carpentieri alla batteria. Ospite speciale del gruppo per questa data sarà uno dei più rilevanti solisti del jazz nazionale, il sassofonista Francesco Bearzatti. Con il trio della Edwards la musica imboccherà la via del jazz più suadente e brillante, carico di swing e con un tocco di modernità accentuato dalla presenza di Bearzatti.

Notti Magiche a Campo è organizzato dal CTG Brenzone con il contributo del Comune di Brenzone sul Garda

Nutrita sin dall’infanzia a suon di soul e gospel (suo primo insegnante fu il padre, direttore musicale della chiesa battista di West Greenville in South Carolina) Karen Edwards si è poi laureata in pianoforte alla North Texas University. Nel suo curriculum spiccano esibizioni con Stevie Wonder, Peabo Bryson, Tony Bennett e Prince, oltre ad alcune nominations ai Grammy Awards per le sue performance jazzistiche. Attualmente risiede a Monaco, dove insegna canto e improvvisazione presso il Conservatorio “Richard Strauss”

Dal vivo, la Edwards conduce gli ascoltatori in un viaggio attraverso le songs di Broadway, con una notevole tecnica esecutiva sempre abbinata a uno spiccato feeling e a un innegabile senso dello spettacolo

Biglietti

Karen Edwards Trio feat. Francesco Bearzatti: posto unico 10 euro

Bambini fino a 8 anni: ingresso gratuito

Bambini da 9 a 12 anni compiuti: 5 euro

Si raccomanda di munirsi di torce e di calzature adatte a percorrere una mulattiera. Da Magugnano si sale prima su strada asfaltata poi su mulattiera per circa 15/20 minuti