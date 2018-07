Musica live e stelle cadenti per le "Notti Magiche a Campo"

Ad agosto Brenzone sul Garda (VR) farà il pieno di musica dal vivo, con ben due manifestazioni musicali che creeranno stimolanti intersezioni tra cantautorato, funk, jazz, pop d’autore, sonorità etniche. È infatti in programma Notti Magiche a Campo, manifestazione dalla lunga e consolidata storia, che giunge quest’anno alla ventitreesima edizione. Le sere del 9 e 10 agosto, canzone d’autore e jazz si coniugheranno in progetti di grande attrattiva incastonati nella scenografia naturale di Campo di Brenzone. Perfetta sintesi dello spirito di Notti Magiche sarà l’incontro al vertice della canzone italiana tra Sergio Caputo e Francesco Baccini, col loro progetto in tema di swing.

Notti Magiche a Campo si terrà nelle sere del 9 e 10 agosto, le notti delle stelle cadenti di San Lorenzo. Coincidenza non casuale, pensata anzi proprio per esaltare la componente suggestiva offerta dall’antico borgo medievale semi-abbandonato di Campo di Brenzone, un angolo di natura fuori dal tempo al quale si accedesolo a piedi e dove la musica riverbera in sintonia con l’ambiente.

L’edizione 2018 aggiunge nuovi nomi al già lungo elenco di grandi protagonisti della musica italiana che si sono esibiti a Campo in passato. Giovedì 9 agosto, due big della musica nazionale come Sergio Caputo e Francesco Baccini saranno protagonisti di un sodalizio nato quasi per caso. “The swing brothers”, il progetto che eseguiranno a Campo di Brenzone, è infatti il primo frutto della loro collaborazione. In esso si coglie il piacere di fare musica assieme in maniera ironica e scanzonata, ripercorrendo i reciproci successi, passando a canzoni più recenti, facendo flirtare il pop con lo swing.

Venerdì 10 agosto con il trio della pianista e cantante afroamericana Karen Edwards la musica imboccherà la via del jazz più suadente e brillante, carico di swing e con un tocco di modernità accentuato dalla presenza come special guest del sassofonista Francesco Bearzatti.

Notti Magiche a Campo - Il programma

giovedì 9 agosto

Campo di Brenzone, ore 21:30

SERGIO CAPUTO & FRANCESCO BACCINI

“The swing brothers”

Sergio Caputo (voce, chitarra), Francesco Baccini (voce, pianoforte)

venerdì 10 agosto

Campo di Brenzone, ore 21:30

KAREN EDWARDS TRIO feat. Francesco Bearzatti

Karen Edwards (pianoforte, voce), Francesco Bearzatti (sax), Riccardo Di Vinci (contrabbasso), Enzo Carpentieri (batteria)

(ph Magicaboola Brass Band, di Giuliano Guarnieri, archivio Brain Zone Festival)