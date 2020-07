Notte da fiaba. Anche i draghi vanno al Chidren’s Museum di Verona

Giovedì 16 luglio, per la prima volta, il Chidren's Museum Verona ha eccezionalmente aperto la sera per un evento dedicato a bambini tra 0 e 12 anni e alle loro famiglie. Titolo dell'evento: Notte da Fiaba. Anche i draghi vanno al Museo.

Una serata unica che ha unito mistero, racconti di coraggio e d'avventura con immancabili esperimenti scientifici. L'evento ha fatto il tutto esaurito e visto il suo successo, il museo ha deciso di replicarlo giovedì 23 luglio dalle 20.30 alle 22.30.

Accompagnati da un esperto di comunicazione scientifica del museo i partecipanti avranno l’opportunità di entrare di notte al Children’s Museum Verona. Un’occasione per visitare il museo in una veste nuova, lasciandosi stupire, guidati dal potere della curiosità.

Il programma

Bambini e adulti saranno guidati in un viaggio coinvolgente tra fiabe e scienza, andando ad approfondire alcune delle aree tematiche del museo (acqua, costruzione, musica e luce), con una visita davvero originale.

Dopo la lettura di una fiaba i partecipanti si cimenteranno nello svolgimento di un esperimento scientifico, che rispecchia la filosofia del museo: scoprire, esplorare e imparare facendo insieme, adulti e bambini.

Per partecipare alla serata è obbligatoria la prenotazione a questo link: https://bit.ly/NotteDaFiaba

Il costo dei biglietti varia. L'ingresso è gratuito per i bimbi tra 0 e 12 mesi. Per i bimbi fino a 12 anni il biglietto costa 10 euro. Per gli adulti costa 8 euro.