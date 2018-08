Notte della lirica alla Gran Guardia di Verona

L'Associazione Euritmus, in collaborazione con La Giovane Classicità e con il patrocinio del Comune di Verona presenta la "Notte della lirica". Lunedì 20 agosto alle ore 21, la prestigiosa orchestra orientale Sichuan Philharmonic Orchestra, al proprio primo tour italiano, farà tappa nella patria di Romeo e Giulietta per regalare alla città una serata speciale: un Galà Lirico presso la splendida cornice della Gran Guardia.

La serata, la cui direzione è affidata al Maestro veronese Francesco Mazzoli, prevede l'impegno della Sichuan Philharmonic Orchestra in collaborazione con l'Orchestra delle Alpi e la Young Musicians European Orchestra su un repertorio veramente suggestivo: si potranno ascoltare infatti le note di Mozart, con stralci tratti dal Don Giovanni (Là ci darem la mano) e da Le Nozze di Figaro (Ouverture, Voi che sapete, Non più andrai), ma saranno proposti anche brani di Rossini con la famosissima Cavatina di Figaro "Largo al Factotum" e l'Ouverture del Barbiere di Siviglia. Si omaggerà inoltre Verdi di cui verranno proposte perle come l'Ouverture di Traviata e il Quartetto del Rigoletto. Un Galà quindi che ci regalerà delle pagine immortali della nostra Tradizione musicale.



Sichuan Philharmonic Orchestra

Young Musicians European Orchestra

Direttore: Francesco Mazzoli



Alessia Martino, soprano

Camilla Antonini, mezzosoprano

Won Youdae, tenore

Gabriele Barinotto, baritono



Posto unico: 15 euro. Biglietti in vendita presso la Sala dalle ore 19.00.

Per info: euritmus@gmail.com.





