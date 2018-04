Notte degli allocchi: serate dedicate alla scoperta dei rapaci notturni

Le guide di equipENatura organizzano delle serate dedicate alla scoperta dei rapaci notturni, con il seguente programma:

ORE 21.00 partenza dalla chiesa di San Pietro in Cariano a Piedi per una breve e facile escursione nei dintorni

ORE 22.15 spostamento in auto in Valle dei Mulini a Fumane e partenza a piedi per la Grotta di Fumane

ORE 23.30 circa fine serata

Avremo occasione di sentire canti di civette e allocchi!



Ritrovo 7 aprile, 21 aprile, 12 maggio presso la Chiesa di San Pietro in Cariano.

Tutte le info nella locandina.

Contatti: info@equipenatura.it

Cellulare: 3338787956