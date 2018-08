Enogastronomia, musica live e shopping per la notte bianca di Villafranca

La Notte Bianca della Città di Villafranca è tra gli eventi d’intrattenimento vario e di cultura più attesi di fine estate in provincia di Verona. Nel 2018, Villafranca di Verona vuole valorizzare il patrimonio sportivo della Città attraverso eventi che promuovano lo sport inteso come veicolo di integrazione sociale e culturale, ma anche come divertimento, passione, prevenzione fisica della persona.



La manifestazione è organizzata dal Comune di Villafranca di Verona, promossa dall’Assessorato allo Sport e Manifestazioni con la collaborazione delle Associazioni Sportive della Città.



La NOTTE BIANCA DELLO SPORT di Villafranca aprirà le porte del Castello Scaligero che si trasformerà per l'occasione in un vero e proprio “villaggio sportivo" all’interno delle mura. SABATO 1 SETTEMBRE dalle ore 17.00 tutti gli amanti dello sport e della cultura saranno invitati a vivere una serata all’insegna del divertimento, della condivisione e della solidarietà.



L’evento è rivolto a tutte le persone, sportive e non, che vogliano trascorrere una serata all’insegna della passione sportiva. La NOTTE BIANCA DELLO SPORT vuole essere un momento di condivisione di passioni sportive e di divertimento che superino ogni tipo di barriera culturale o sociale, unendo la cittadinanza in nome della pratica sportiva. Durante la serata sono previste diverse attività non solo per gli appassionati di sport ma anche per famiglie, adulti e bambini di tutte le età.



L’evento si distingue come momento unico per far conoscere e valorizzare le più diverse discipline sportive nel contesto della Notte Bianca di Villafranca di Verona.

Le Associazioni sportive partecipanti presenteranno le loro attività e permetteranno al pubblico di provare direttamente gli sport. Tantissime le discipline coinvolte: Volley,Tennis, Aikido, Arti Marziali, Karate, Ju Jitsu, Yoga, Danza, Calcio, Basket, Kickboxing, Pesistica, Functional Training, …



All’interno del Castello scaligero fino alle 22.30 tornei ed esibizioni sportive trasformeranno per una notte il Castello in una grande palestra a cielo aperto completamente gratuita. La Polisportiva San Giorgio con tornei di Volley, NBA Shooting Games e Gioca lo sport; A.s.d. Tennis Villafranca con torneo e dimostrazioni a cura della scuola tennis; Asd West Verona Rugby con il Torneo giovanile Under 12 Rugby; Accademia Aikido Scaligera con dimostrazioni e lezioni al pubblico; Asd Arti Marziali Villafranca con dimostrazioni di karatè Ju Jitsu, scherma di Bastone, Yoga; Olimpica Dossobuono con Torneo Giovanile Under 13; Asd Pesistica Snatch 127 1/2 con esibizione di pesistica olimpica ed esibizione di allenamento funzionale.



Una Villafranca attiva su tutti i fronti che si dimostra ancora una volta sensibile a tematiche sportive, culturali e umanitarie, ripropone una città viva, ricettiva e molto attenta a tutte le fasce di età, con particolare attenzione alle famiglie del territorio.

Da sempre, infatti, la Notte Bianca di Villafranca è strutturata in modo da accogliere i più piccoli, le famiglie e i giovani con una varietà di eventi adatti a tutti! Le aree di intrattenimento saranno più di 38, tutte nel centro della cittadina scaligera!



La grande Notte di Villafranca si svolgerà sabato 1 settembre e promette di accontentare chiunque abbia voglia di vivere in pieno le bellezze della città, che negli anni è diventata un polo culturale importante per tutta la provincia di Verona, e non solo.



Si riconferma lo Shopping dello Sbarazzo, un format molto utilizzato in altre città d’Italia e anche La Notte Bianca di Villafranca ha deciso di adottarlo: i negozi aderenti all'iniziativa proporranno proposte a prezzi più che vantaggiosi.



La Notte Bianca sempre più a misura di famiglia è caratterizzata anche da eventi culturali. Da sottolineare a PALAZZO BOTTAGISIO le visite guidate gratuite Museo del Risorgimento e la Mostra di Pittura “Io ti vedo così: Villafranca attraverso l’arte” in Cantoria (Castello). Tutti i bambini dalle ore 20.00 saranno attesi nel castello per vivere momenti di pura magia con Letture sotto le stelle a cura dell’associazione LIA.



All’Auditorium si ripete la “Notte ludica” nottata dedicata ai giochi di società per giovani ed adulti: verranno presentate tantissime novità e non mancheranno i grandi classici.



Innumerevoli appuntamenti ed eventi illumineranno La Notte Bianca di Villafranca di Verona. In tutte le aree del centro verranno proposte attività ludico - creative di sport, divertimento, musica e arte, gonfiabili, giochi, spettacoli di magia e di artisti circensi dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie, per far vivere una notte di sogni e magia.



Anche i più grandi avranno l'opportunità di trascorrere momenti di gioco e sfidarsi a pieno ritmo presso Games Time in via Nino Bixio con Torneo di Vanguard e Torneo dei giochi di carte Yu-Gi-Oh! e Dragon Ball.



Si ripropone anche quest’anno l’iniziativa promossa dall’Associazione socio assistenziale “LE CICOGNE – Per Accogliere La Vita –“ il punto nursery allestito in Corso Vittorio Emanuele, "Pit stop per i Bambini” un corner completo di fasciatoio, area allattamento, giochi, libri e angolo relax per bambini. Durante la serata si potrà partecipare alla ”Gara di cambio pannolino……… il papà più veloce”…in palio omaggi per tutti i partecipanti e uno speciale al vincitore. Novità di quest’anno: Corso Teorico/Pratico “Portare in fascia”: Cuore a Cuore e legatura del Pancione.



Tra le attrattive di richiamo, una nota particolare va alle esposizioni di Corso Vitorrio Emanuele (Lato San Rocco) dalle Auto da Rally e Ferrari da Pista alle Fiat 500 e derivate per non tralasciare le Original Dune Buggy. Nel giardino di Corso Garibaldi si potranno ammirare le Bellezze del passato Auto, Vespe e Vintage e l'esposizione di Moto Guzzi presso Bar Dolce Vita.



Si proseguirà con LA NOTTE BIANCA DEI GIOVANI fino alle 03.00, in Piazza Giovanni XXIII si svolgeranno le finali con premiazioni del concorso musicale Invasioni Sonore in diretta con Radio Scialla #RSV. I vincitori delle tappe del concorso sono: categoria Original 14/22 Stolen Dream, categoria Original 23/35 Terzacorda, categoria Cantanti Andrea Brunini. Seguirà dj set e animazione in diretta Radio RSV.

Non mancheranno spettacoli ed esibizioni di danza caraibica, reggaeton, zumba e hip hop.



Molti i live di cover band e tribute band. Da non perdere di fronte al Castello di Villafranca a cura del Pub Dubliners il Concerto con Percorsi Diversi a seguire Live Sugar Square (Hip Hop & RnB) e Domus D Live Show. Il Pub Dubliners presenterà lo spettacolo Live con Cristian di Leo, Tributo Scorpion con The Zoo e tributo AC/DC con High Voltage. Hetcher Rock band e il concerto HichVoltage AC/DC Tribute Band. Al Caffè Do Ciacole Live con Milfshake e la musica di Till Moss al Birrificio Artigianale Brew Gruff. Musica Live con Nineleve del bar in Piazza Villafranchetta. L’immancabile appuntamento del bar Caffè 1903 con Niù Tennnici a seguire Primitivo Soul. Non può mancare il tributo a Vasco Rossi con la Zero 45 Band al Barachin e Armata Brancaleone (band non ufficiale) al Bar Sabbiodromo.



DJ set e animazioni ravviveranno la Notte Bianca dalle ore 23.00 fino alle ore 3.00, Bar Duomo presenta RADIO VIVA FM con show live di NEJA, immancabile appuntamento con YANO DJ SHOWZER LIVE presso Tre Corone Caffè, Disco dance con i DJ dello Scalo su Corso Vittorio Emanuele. Bar La Pesa con la musica di Piero Estebam e BIA3K, e COCO BEACH IN TOUR presso il Bar Visconti.

Da ricordare la campagna “Se bevo non guido” di prevenzione selettiva sul divertimento giovanile e nell’ambito del consumo di alteranti con interventi nella sicurezza stradale a cura del SERD Bussolengo. Sarà presente inoltre un unità mobile con simulatore di guida e prove alcolimetriche.



L’evento è fortemente voluto dal Comune di Villafranca Assessorato alle Manifestazioni, un grazie particolare agli sponsor Gymnasium, Dentalcoop, MFCOM, Dear, Iperfamila, Atv, Amia. L’ingresso alla Notte Bianca e tutti gli eventi della serata sono GRATUITI.

L’inizio della Grande Notte è previsto per le 17.00!



La Notte Bianca 2018 è la Notte Bianca più social di sempre, sarà possibile essere aggiornati sul programma in tempo reale, condividere, partecipare e seguire l’evento La Notte Bianca 2018 nella fan page Facebook Eventi Villafranca Verona, metti “Mi Piace” e divertiti con noi.

Tutti i partecipanti potranno essere protagonisti con i propri scatti su Instagram con l’hashtag #nottebiancavillafranca18 o potranno seguire o taggare il profilo @eventivillafranca.

SABATO 1 SETTEMBRE 2018

NOTTE BIANCA DELLO SPORT

38 aree con intrattenimento per famiglie, adulti e bambini

sport, musica dal vivo, musical, mostre, balletti, dj set, arte varia e cultura

shopping dello sbarazzo con negozi aperti

stand enogastronomici

bar aperti

bus navetta gratuito dai parcheggi periferici

Eventi ad ingresso gratuito inizio ore 17.00

Eventi ed esibizioni sportive fino alle 22.30

Musica ed intrattenimenti fino alle 03.00