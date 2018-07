Notte bianca a Oppeano con la festa più attesa dell’estate: "Vallese sotto le stelle"

Organizzata da Pro Loco di Oppeano coi commercianti e Associazioni locali, la manifestazione è patrocinata dal Comune di Oppeano. Anche quest’anno l’obiettivo è raggiungere l’ottima partecipazione delle precedenti edizioni.

Ai partecipanti vengono offerti molti intrattenimenti musicali, in alcuni punti del paese, e stand enogastronomici con prodotti locali. Special guest con Radio Rcs – L’onda Veronese sul palco di piazza Giovanni Falcone ci sarà Jesuleny Gomez ad animare la serata. La ragazza brasiliana che ha girato a piedi il nostro veneto per conoscerlo più da vicino, nelle sue peculiarità e che anche Oppeano ha ospitato, finendo nel suo reportage di viaggio!

Bar, locali e negozi aderenti all’iniziativa saranno aperti fino a tardi!

«L’evento, che inizierà alle 19.30 e andrà avanti sino a notte fonda, offre possibilità di divertimento per grandi e piccini», commentano il Sindaco Pierluigi Giaretta e il Presidente della Pro Loco Matteo Tambalo; 1La notte bianca si tiene in via Spinetti e in piazza Giovanni Falcone. Si tratta di un’iniziativa pensata per aiutare esercenti e commercianti, in questa fase economicamente difficile, e per offrire un’occasione di svago e divertimento a tutta la comunità vallesana».

Saranno allestiti chioschi con piatti e prodotti tipici da degustare: dal risotto al tastasal al pesce fritto, passando per pizze, vino e birre. Inoltre, saranno presenti molti banchi di hobbistica ed artigianato.

Per motivi organizzativi dalle ore 16.30 e fino al termine della manifestazione, via Spinetti rimarrà chiusa al traffico. Il prossimo evento sarà la grande tavolata al parco San Serafino di Oppeano sabato 1 settembre.