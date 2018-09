Negozi sempre aperti, spettacoli e giochi per tutti alla Notte Bianca della 7ª ​Circoscrizione

Negozi aperti fino a mezzanotte, spettacoli di musica e ballo, stand gastronomici e attrazioni anche per i più piccoli. Sabato 8 settembre, a partire dalle 20, andrà in scena, in piazza Frugose, la Notte Bianca della 7ª Circoscrizione che sarà animata anche dai “Nord Sud Ovest Est” tribute band degli 883, dal mercatino dell’artigianato, da clown e majorette.

L’evento, organizzato dal comitato del carnevale di San Michele, è stato presentato a Palazzo Barbieri, degli assessori al Decentramento Marco Padovani e alla Cultura Francesca Briani, insieme al presidente della 7ª Circoscrizione Marco Falavigna.

«Si tratta di un’iniziativa molto importante – ha sottolineato l’assessore Padovani – che vanta un carnet ricco di eventi e di spettacoli. Le precedenti edizioni hanno ottenuto un grande successo, nel segno della volontà di far vivere appieno tutti i quartieri».

«Mantenere vivi i quartieri con eventi e cultura – ha detto l’assessore Briani – è uno degli obiettivi di questa amministrazione. La nostra speranza è che queste belle iniziative contagino anche altre Circoscrizioni».