Torna la notte bianca di Minerbe con tante novità e gli spettacoli del circo di strada

Notte Bianca di Minerbe: la quinta edizione in programma sabato 15 giugno porta con sé una grande novità che contribuirà a rendere ancora più magica la serata. Sarà infatti il circo di strada itinerante, tra acrobazie, giocoleria e spettacoli di fuoco, a movimentare l’area che da Piazza IV Novembre si snoderà lungo tutta via Roma, chiusa al traffico per l’occasione.

Lo show, a cura degli artisti dell’associazione Ludica Circo, sarà gentilmente offerto dai commercianti del centro, come sempre in prima linea nell’organizzazione dell’evento, insieme all’Amministrazione comunale, la Pro Loco e le associazioni. La serata sarà caratterizzata dai negozi aperti fino a tarda notte. Inoltre, in ogni esercizio commerciale, saranno previsti dei piccoli “eventi nell’evento”, a partire da dj set e musica live, fino ad arrivare a esibizioni di acroyoga, ballo e acconciature.

Anche il palato avrà un ruolo chiave all’interno della manifestazione, grazie alla possibilità di partecipare a degustazioni di vino e prodotti locali lungo la via e alle cene nei ristoranti e nelle pizzerie del centro. Non è tutto: come già sperimentato lo scorso anno, Piazza IV Novembre verrà dedicata ad ulteriori esibizioni, questa volta a cura delle associazioni, in particolare l’Asd Polisportiva Minerbe con dimostrazioni di danza, karate e difesa personale, gli allievi del Gruppo Cinofilo Romano Sparapan con i loro cani, i piccoli calciatori dell’Asd Real Minerbe 2014, oltre agli appassionati di spinning di Sport Planet Urbana.

Ultima novità di quest’edizione, sarà l’apertura in notturna della biblioteca comunale “Gasparo Bighignato”, grazie al comitato che allestirà anche un piccolo mercatino del libro. Insomma, la Notte Bianca sarà un’occasione per gli esercenti, le associazioni e tutto il paese, di mettere “in mostra” le proprie eccellenze e peculiarità. A questo proposito, nelle ultime settimane, sui profili Facebook e Instagram della Pro Loco di Minerbe, è partita una campagna social per dare un assaggio, con tanto di foto e descrizione, di ogni singolo spettacolo e iniziativa.

«Proprio per questo motivo – afferma Riccardo Giusti, presidente dell’associazione – la Notte Bianca ha la priorità su altri eventi, perché oltre al sano divertimento, promuove il territorio e sostiene l’economia di prossimità e i suoi protagonisti, che ogni giorno con coraggio sfidano la concorrenza dei grandi centri alzando puntualmente la saracinesca. Un ringraziamento va all’Amministrazione e agli uffici comunali competenti che, sfidando le nuove normative sulla sicurezza e i relativi costi, investono e scommettono in manifestazioni di questo tipo».