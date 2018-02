"Note d'Amore" a Palazzo Camozzini con un prezioso esemplare di Violino Stradivari

L’Accademia Concertante D’Archi di Milano ed un prezioso esemplare di Violino Stradivari, saranno in concerto a Palazzo Camozzini, il 18 Febbraio, a Verona per “Note D’Amore, quando la musica fa battere il cuore”.

Per la prima volta nella città dell’amore ed a chiusura della settimana di San Valentino, si avrà il piacere di ascoltare la voce romantica e suadente del prezioso Violino Stradivari Omobono 1730 tra le mani del giovane talento emergente virtuoso del violino, Maestro Lorenzo Meraviglia ed accompagnato dall’ Accademia Concertante D’Archi di Milano, diretta dal Maestro Mauro Benaglia.

Durante lo spettacolo verranno interpretate “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi e le più appassionanti pagine del repertorio per violino ed orchestra d’archi, accompagnate dall’interpretazione teatrale dell’attrice Lucia Rebuzzini nella lettura dei sonetti.

Sarà un’occasione unica per non più di 100 partecipanti appassionati che, nella domenica a chiusura della settimana dell’amore, potranno degustare vini locali, offerti dalla Cantina Valpantena, godere della musica del celebre compositore italiano Antonio Vivaldi nonché incontrare gli artisti a tu per tu e vedere da vicino il prezioso esemplare di Violino Stradivari Omobono, al termine del concerto.

L’evento è aperto alla città fino a raggiungimento del numero massimo.

Il costo per Biglietto è di 37,50 €.