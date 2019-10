Nordic Walking a Verona: training day in lungadige Attiraglio

Gli studi scientifici hanno dimostrato che il nordic walking è lo sport più completo che si possa praticare. Quando ci si esercita in questa disciplina, e si cammina servendosi degli appositi bastoncini, viene coinvolto il 90% dei muscoli del nostro corpo. Tuttavia, il nordic walking è una pratica sportiva ancora poco conosciuta in Italia.

Per chi fosse interessato a prendere confidenza con la disciplina o a migliorare la propria tecnica, domenica prossima 13 ottobre, è in programma la terza edizione di “Nordic Walking. Training Day”. L’evento organizzato da USacli Verona, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Lince Verona Asd, mette a disposizione, lungo il percorso pedonale di lungadige Attiraglio, maestri certificati di nordic walking.

Dalle 8.30 alle 12.30, chiunque potrà partecipare (iscrizione gratuita all’info point allestito in loco) agli speciali corsi intensivi e apprendere questo particolare stile di camminata sportiva. In più, ai primi 50 iscritti, sarà fornita in regalo l’apposita maglia tecnica creata in occasione della manifestazione.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/events/443308779864136/