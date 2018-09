Alla scoperta del "nordic walking" a Verona: lo sport per tutti

Dal 9 settembre, tutti i veronesi avranno la possibilità di avvicinarsi al nordic walking e di praticarlo con l’ausilio di insegnanti qualificati. Infatti, l’Unione Sportiva Acli, con il patrocinio del Comune di Verona, ha organizzato tre giornate dedicate a questa disciplina.

Si comincia domenica 9 settembre con “Castel Nordic Montorio”, una camminata ludico – motoria di 9 km tra le colline di Montorio, con partenza dal piazzale della chiesa di Santa Maria Assunta. Si prosegue poi, con “Nordic Walking – Training Day”, due appuntamenti in programma domenica 23 settembre e domenica 21 ottobre, dalle 9 alle 12, in lungadige Attiraglio.

«Il nordic walking – spiega l’assessore allo Sport Filippo Rando – è uno sport adatto a tutti, lo possono praticare i ragazzi e gli adulti, in qualsiasi periodo dell’anno. Nel corso dei tre appuntamenti, ci sarà quindi la possibilità di sperimentare il nordic walking e, per chi già lo pratica, di approfondirne nuovi aspetti».

«È lo sport più completo che esista – sottolinea Giuseppe Biasi, presidente di U. S. Acli Verona – perché permette di muovere il 90% dei muscoli del corpo. Ma soprattutto è una disciplina in cui non esistono ostacoli fisici che impediscano di praticarla. Proprio grazie a queste caratteristiche ha un numero di appassionati in grande crescita».

Il nordic walking è un’attività fisica, derivata dallo sci di fondo, che si pratica camminando accompagnati da due bastoncini tecnici, appositamente studiati. Le manifestazioni sono organizzate in collaborazione con le associazioni Lince Verona Asd e Polisportiva Eventday Asd.