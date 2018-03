"Non mi hai più detto ti amo!" al Teatro Salieri con Lorella Cuccarini e Gianpiero Ingrassia

Tutto esaurito al Teatro Salieri, sabato 10 marzo ore 20.45 per l’appuntamento conclusivo della rassegna del Teatro Brillante con la commedia Non mi hai più detto ti amo! che vedrà protagonista una coppia d’eccezione: Lorella Cuccarini e Gianpiero Ingrassia.

La regìa è di Gabriele Pignotta.

Lo spettacolo

La famiglia è ancora il cardine della società e il nostro punto di riferimento assoluto? Come si stanno evolvendo le nostre famiglie alla luce delle trasformazioni sociali, politiche ed economiche in atto? Sono queste le attualissime domande dalle quali nasce e si sviluppa questa ironica e sorprendente pièce teatrale. In sintesi si tratta della storia di una famiglia italiana contemporanea, costretta ad affrontare un cambiamento traumatico improvviso che, alla fine di un percorso umano difficile e intenso, si ritroverà completamente trasformata e forse più preparata a sopravvivere. Dopo 20 anni, Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia, la coppia straordinaria di Grease, torna insieme. E per la prima volta non in un musical, ma in uno spettacolo di prosa, per raccontarci che, probabilmente, la famiglia di oggi, per sopravvivere ai cambiamenti, deve essere anche lo spazio per l’individuo e non solo per il ruolo di madre, padre o figlio che ciascuno di noi in essa riveste.

Ore 20.00, al Ridotto del Teatro, conversazioni sul concerto con Simone Azzoni, giornalista e critico teatrale.

L’attività del Teatro Salieri è organizzata da Fondazione Culturale Antonio Salieri

in collaborazione con ArteVen e Asolo Musica-Veneto Musica,

con la partecipazione di Regione Veneto e Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Informazioni

TEATRO SALIERI

Via XX Settembre 26 -37045 Legnago

teI. 0442 25477 fax 0442 625584

www.teatrosalieri.it info@teatrosaIieri.it

(fonte foto Teatro Salieri)