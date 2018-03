Al Teatro Nuovo "Non mi hai più detto ti amo" con Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia

Dal 20 al 23 marzo 2018 alle ore 21.00 presso il Teatro Nuovo di Verona andrà in scena lo spettacolo "Non mi hai più detto ti amo" con Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia, per la Regia di Gabriele Pignotta.

Scene: Alessandro Chiti

Costumi: Silvia Frattolillo

Musiche originali: Giovanni Caccamo

Luci: Umile Vainieri

La famiglia è ancora il cardine della società e il nostro punto di riferimento assoluto? Come si stanno evolvendo le nostre famiglie alla luce delle trasformazioni sociali, politiche ed economiche in atto? E’ questo il tema attualissimo sul quale nasce e si sviluppa questa ironica e sorprendente “pièce” teatrale.

In sintesi si tratta della storia di una famiglia italiana contemporanea costretta ad affrontare un cambiamento traumatico improvviso che, alla fine di un percorso umano difficile ed intenso, si ritroverà completamente trasformata e forse più preparata a sopravvivere. Lorella Cuccarini accetta la sfida di interpretare il ruolo che le è più congeniale, quello di una madre, Serena, che trova la forza di mettersi in discussione. In seguito ad un imprevedibile, ma forse “salvifico” incidente di percorso infatti, questa super-mamma e moglie perfetta, che porta sulle sue spalle tutta l’organizzazione e la responsabilità della famiglia, capisce che forse questo ruolo non è più funzionale alla sua felicità e con grande coraggio decide di recuperare se stessa e il suo essere donna rimettendo completamente in gioco l’equilibrio su cui poggia l’intera famiglia.

(fonte Teatro Nuovo)