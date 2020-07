Racconti e canti viandanti per «Non fossilizziamoci! 2020» in Val d'Alpone

In attesa di ripartire alla grande con uno strepitoso «Non Fossilizziamoci 2021», non si ferma il progetto di affiancamento all'Ats Val d'Alpone per candidare la Val d'Alpone a patrimonio universale dell'Unesco.

Questa estate la rassegna si è concentrata sulle passeggiate, ribattezzate «Racconti e Canti viandanti».

Il primo evento è stato il 19 luglio, con "Gli Spiriti dei boschi", una passeggiata teatrale e scientifica, con partenza da Passo Roccolo, a S. Giovanni Ilarione.

Seguirà, il 26 luglio, "Il Cammino della Commedia". Alessandro Anderloni guiderà i partecipanti in un itinerario poetico-musicale sulle tracce di Dante, con partenza dal Museo dei Fossili di Bolca, a Vestenanova.

Il 2 agosto ancora a S. Giovanni Ilarione, con partenza da Cattignano, con il Solo Concert di Thomas Sinigaglia, fisarmonicista: un viaggio tra le musiche del Vecchio e del Nuovo Continente.

Il 14 agosto nella Contrada Rama, a S. Bortolo di Selva di Progno, filò per rievocare un fatto di cronaca avvenuto nella prima metà dell'800 proprio lì. L'accompagnamento sarà quello delle canzoni tradizionali inglesi, gallesi e irlandesi interpretate da Anna Bertasini alla voce e da Silvano Zago alla chitarra.

Chiusura il 6 settembre, alla scoperta dalle ville di Brognoligo e Costalunga, con la guida del professor Massimiliano Bertolazzi.

Ogni evento permette la presenza di un numero limitato di persone. È quindi obbligatoria la prenotazione. Informazioni sugli eventi e su come prenotare sul sito www.lamusicaracconta.it.