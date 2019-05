Torna la sagra di Pradelle per la grande festa di San Leonardo 2019

Ti aspettiamo anche quest'anno alla Festa di San Leonardo, sesta edizione sulla nuova Piazza della Repubblica a Pradelle di Nogarole Rocca.



DALLE ORE 19:30 APERTURA STAND ENOGASTRONOMICI con ottimi piatti locali, spettacoli, musica, pesca di beneficenza, pista da ballo.

Il programma

- VENERDI’ 31 MAGGIO

SERATA KARAOKE Animazione e balli con la cantante Donatella Facchinetti



- SABATO 1 GIUGNO

ORCHESTRA DI LISCIO “ALBERTO E I MURALES”



- DOMENICA 2 GIUGNO

FESTA DELLO SPORT - Dalle 12:00 pranzo dello sportivo

MAJORETTES DI QUADERNI - Dalle 18:30 sfilata con corpo bandistico folk

IL GIARDINO DELL’ARTE - Dalle 20:00 saggi di danza, ginnastica artistica, karate



- MERCOLEDI’ 5 GIUGNO

CANTANDO IN ALLEGRIA - Dalle 17:30 saggio-spettacolo Scuola dell’infanzia “A. De Mori” e Nido integrato “Il Piccolo Principe” Materna de Mori



- GIOVEDI’ 6 GIUGNO

MUSICA A COLORI - Dalle 20:30 saggio-spettacolo Scuola Secondaria “A. Manzoni”



- VENERDI’ 7 GIUGNO

SERATA LATINA In preserata corsi gratuiti di salsa e bachata con DJ Tigre e Salvatore



- SABATO 8 GIUGNO

COMPAGNIA DELLA MARLETA - Ore 21:15 La Compagnia della Marleta presenta il nuovo spettacolo teatrale “La Canonica di Don Barbano”



- DOMENICA 9 GIUGNO

ORCHESTRA DI LISCIO “LE DUE EMME”



TENSOSTRUTTURA COPERTA - LA FESTA SI SVOLGERA' ANCHE IN CASO DI MALTEMPO



Ti aspettiamo!!!