Noetica in concerto a Casaleone

Nuovo concerto peri i Noetica che dopo l’uscita del singolo e video “Psicodramma” prima dell’estate sono pronti a tornare sul palco il prossimo Venerdì 5 ottobre al Ciclone Cafè di Casaleone (VR) (ingresso libero, inizio ore 22:00, il locale è in Viale Martiri Della Liberta’ a Casaleone). Sul brano “Psicodramma, incluso nel loro esordio “Visioni” pubblicato dall’etichetta veronese Vrec, la band ha realizzato il video ufficiale con la regia di Mattia Giaon ed è attualmente in tour con un repertorio che spazia dai loro nuovi brani ai classici della musica italiana: da "Un'avventura" di Lucio Battisti (cover inclusa nel disco) a "Centro di Gravità permanente" di Battiato ma anche "Amen" di Gabbani o "Sotto Casa" di Max Gazzè.



“Visioni” è l’esordio della band mantovana dei Noetica, progetto pop/rock con brani dall’ispirazione esistenziale, riflessioni sulla vita e lo scorrere del tempo con particolare attenzione ai contenuti dei testi. Realizzato tra lo Studio Funk Lab di Alberto Benati (ex tastierista dei Ridillo) e lo Studio Campione di Paolo Varoli (storico chitarrista di Paolo Belli) il disco è formato da 10 brani scritti nell’arco di un intero decennio, 9 inediti e la cover di “Un’avventura”, celeberrimo brano di Battisti/Mogol.



La band è formata da Nicola Cavazzoli (voce e basso), Lorenzo Guerzoni (tastiere), Paolo Fornacciari (chitarra) e Andrea Bortot (batteria).