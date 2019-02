"No panic! Ci pensa la scienza!", un incontro a Verona sulle neuroscienze, l'ansia e il panico

Durante l’incontro, la Dr.ssa Angela Marotta e il Dr. Alessio Congiu presenteranno le scoperte più recenti che le neuroscienze affettive hanno prodotto a proposito del tema dell’ansia e del panico.



Nel corso del convegno si proverà a dare risposta ai principali interrogativi che l’argomento solleva:



1. Che cosa sono l’ansia e il panico?

2. Perché insorgono e quanto durano?

3. Quando possono divenire un problema?

4. Come possono essere gestiti?



L’incontro vuole essere un’occasione per rendere più accessibili ad un pubblico non esperto informazioni scientifiche presentate spesso in modo tecnico e lontano dalla vita di tutti i giorni. A tal fine si deve la scelta della metodologia teorico-esperienziale proposta dagli specialisti, che guideranno i partecipanti nella pratica di alcuni semplici esercizi per ridurre l’ansia e prevenire l’esperienza del panico, in un’ottica che pone maggiore enfasi sugli aspetti di ben-essere e prevenzione, più che su quelli di disagio e di cura.