"No comment", firmacopie con Nitro alla Feltrinelli Express

Venerdì 12 gennaio 2018, ore 15.00 alla Feltrinelli Express in Piazzale XXV Aprile, Stazione Porta Nuova a Verona, Nitro incontra il pubblico e firma le copie del nuovo album "No Comment".

Per avere l'autografo, acquista il disco presso la Feltrinelli e ritira il pass* che dà accesso al firmacopie (*un pass per ogni cd acquistato fino a esaurimento).

Dopo il successo del disco, Suicidol , certificato disco d’oro dalla FIMI, il rapper della Machete crew torna con 13 nuovi brani di cui 9 prodotti da Low Kidd e gli altri da Salmo, Slait, Zef, tha Supreme e Denny The Cool. Il disco è stato interamente curato e prodotto da 333 Mob (Ignazio Pisano e Lorenzo Spinosa).