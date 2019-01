La band Niù Tennici live in Feltrinelli per presentare il nuovo album "Governo tennico"

Mercoledì 30 gennaio 2019 alle ore 18 presso la Feltrinelli di via Quattro Spade 2 a Verona, è in arrivo tutta l'irriverente ironia dei Niù Tennici che si esibiranno dal vivo per presentare il nuovo album "Governo tennico". Introduce l'incontro il giornalista Giulio Brusati.

Dalla loro formazione nella seconda metà degli Anni 80‘ per Verona i Niù Tennici sono ciò che per Venezia sono i Pitura Freska, ovvero l’espressione della ritrovata voglia di sentirsi speciali, accomunati da una città e da una provincia che parla una lingua (un dialetto) tutto suo. Una canzone dialettale che però “suona” come la hit internazionale del momento. Infatti il genere scelto dal gruppo è il reggae/ragamuffin e il "Giamaican veronese".

Il nuovo album Governo tennico contiene i brani classici della storica band veronese come: “Mar della Luna” e l’inno“ della città “Affitta una Ferrari” ma anche alcune nuove e interessanti riletture come “You know I’m no good” di Amy Winehouse, che amplifica l’aspetto raggae del brano, la rivisitazione di “Man down” di Rihanna, e il brano “It’s a pity” della star giamaicana Tania Stephens. Tra gli altri pezzi, “Voglio divorziare” che «macina» la hit di Alan Sorrenti, “Tu sei l’unica donna per me” ribaltando la prospettiva dell’amore eterno. Non mancano poi i temi sociali, come nella sempre attuale “Slot machine”. La formazione completa dei Niù Tennici 2019 è: Cora (voce), Geki (tastiere e voce), Rana (batteria), Roby e Lele (chitarre), Stone (basso), Matteo Zamb (trombone) Uilli, Vito e Cristian (sax).