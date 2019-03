Nicolò Pellizzon presenta a Verona il graphic novel "HAXA vol. 2 - Ombre d'acqua"

Nicolò Pellizzon presenta il suo nuovo graphic novel "HAXA vol. 2 - Ombre d'acqua", edito da BAO Publishing, mercoledì 6 marzo a Verona al Caffé Pedrotti (via XX settembre 4) dalle ore 19. Modera l'evento Mauro Marchesi.

Nicolò Pellizzon è un fumettista e illustratore veronese classe 1985. "HAXA" è la sua serie in quattro volumi di ispirazione fantasy e metropolitana, che racconta di un futuro prossimo in cui il mondo scopre la magia e ne è terrorizzato. Le vicende del gruppo di protagoniste in fuga portano alla luce temi attuali come il girl power, il valore della diversità e della scoperta di se stessi.