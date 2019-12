Nicola Porro ospite a Sona presenta il suo libro "Le tasse invisibili"

Giovedì 5 dicembre, il noto giornalista e scrittore Nicola Porro sarà ospite di Verona Domani per la presentazione del suo ultimo libro edito da La Nave di Teseo, "Le tasse invisibili". L'incontro, organizzato dal movimento fondato da Stefano Casali da Matteo Gasparato, si terrà alle ore 18.30 presso la Sala convegni Rossetto in via Friuli a Sona.

«Sarà un importante momento di riflessione e analisi sull’attuale scenario politico-economico che sta vivendo il nostro Paese – hanno commentato Casali, Gasparato ed il consigliere regionale Andrea Bassi – Il libro, uscito proprio in queste settimane, smonta tutti i luoghi comuni sulla tassazione italiana».

Nicola Porro, nato a Roma, laureato in economia, ha scritto per numerosi quotidiani ed è oggi vicedirettore del Giornale. In televisione ha lavorato per la Rai, La7, Class-Cnbc e Mediaset. Dall’autunno 2016 conduce Matrix su Canale 5 e dal 2018 Quarta Repubblica su Rete 4. L’incontro è aperto a tutti.