Niccolò Fabi in concerto al Teatro Romano per il Rumors Festival di Verona

L'appuntamento imperdibile con il nuovo tour di Niccolò Fabi sarà a Verona, presso il Teatro Romano, il prossimo 27 giugno 2020, in occasione del Rumors Festival - Illazoni Vocali.

Un viaggio in cui farsi trasportare liberamente. Due ore ininterrotte di musica in cui le parole e il suono si mescolano con un nuovo immaginario visivo. Un intenso spettacolo in cui trovano il giusto equilibrio anche le sperimentazioni sonore che caratterizzano l’ultimo lavoro discografico del cantautore romano. Per un live in cui al centro di tutto resta solo la musica e le emozioni che è in grado di suscitare nello spettatore.

Il tour è organizzato e prodotto da Magellano Concerti. Lo spettacolo è a cura di Ovest.

