A Peschiera del Garda è in arrivo la terza edizione di "New generation cocktails"

Dal 21 al 23 giugno 2019 Forte Papa a Peschiera del Garda ospita la terza edizione dell'evento "New generation cocktails".

MIXOLOGY EXPERIENCE - La Terza edizione di "New Generation Cocktails", la grande fiera del cocktail. Per tre giorni L'antico fortino asburgico Forte Papa ospiterà una vasta degustazione di ricercati e innovativi cocktails, attrezzature alberghiere proposte da i principali rivenditori locali e originali food truck con specialità culinarie insolite. I visitatori saranno protagonisti dell'evento in quanto, assaggiando tutte le proposte, avranno la possibilità di esprimere il proprio gradimento insieme ad una giuria di esperti, eleggendo così i vincitori di questa prima edizione.

SHOW - Sul palcoscenico di NEW GENERATION COCKTAILS non mancheranno numerosi spettacoli di "Flair Bartending" (preparazione acrobatica di cocktails) in collaborazione con le migliori scuole del territorio , alternate all'esibizione di Live Band e Dj set per un programma ricco e completo.

Ingresso libero

ORARI FIERA

Venerdì: 18.00 – 03.00

Sabato: 18.00 – 03.00

Domenica: 18.00 – 03.00

PER INFORMAZIONI: GardaLanding - info@gardalanding.it - +39 346 0001549

(fonte Facebook New Generation Cocktails)