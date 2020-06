Neri Marcorè in concerto: "Le mie canzoni altrui" al Castello Scaligero di Villafranca

Giovedì 16 luglio 2020 a Villafranca di Verona presso il Castello scaligero Neri Marcorè sarà protagonista del concerto "Le mie canzoni altrui", inserito all'interno della rassegna "Villafranca non si arrende". Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.15.

Neri Marcorè: voce e chitarra

Domenico Mariorenzi: chitarra

Stefano Cabrera: violoncello

Fabrizio Guarino: chitarra elettrica

Simone Talone: batteria

I primi passi mossi su un palco da Neri Marcorè molto prima di diventare attore e conduttore sono legati alla musica, una passione mai sopita che negli ultimi anni ha ripreso linfa e corpo. Produzioni teatrali come “Un certo signor G”, “Beatles Submarine” e “Quello che non ho”, concerti di varia natura e formazioni diverse lo hanno portato a frequentare con crescente assiduità il repertorio di Fabrizio De André, Giorgio Gaber, Gianmaria Testa e altri apprezzati artisti.

Senza far mancare al pubblico la sua ironia, come già si evince dal titolo, “Le mie canzoni altrui” è un concerto che spazia nel mondo dei cantautori italiani e stranieri, dal folk al pop, inanellando pezzi noti e meno noti che in qualche modo rappresentano la sua formazione musicale, legata a esperienze di vita personali o semplicemente al piacere di coinvolgere il pubblico nella condivisione di un patrimonio musicale comune. Con lui Stefano Cabrera al violoncello, Domenico Mariorenzi alla chitarra acustica, al bouzouki e al pianoforte, Fabrizio Guarino alla chitarra elettrica e Simone Talone alle percussioni.

Biglietti:

Prima platea: 30 euro + d.p. 4,50 euro

Seconda platea: 20 euro + d.p. 3 euro

Web: www.eventiverona.it

Mail: info@eventiverona.it