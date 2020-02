"La Teatrale: Reset Celebration" sbarca a Verona per un nuovo grande live dei Negrita

Continuano le celebrazioni in casa Negrita. Naturale seguito dei due recenti giri teatrali, caratterizzati da decine di sold out e da unanime entusiasmo di pubblico e critica, la nuova serie di date vedrà la band tornare on the road nel 2020 per concludere idealmente il percorso iniziato con la partecipazione al 69esimo Festival di Sanremo.

"La Teatrale: Reset Celebration" vedrà nuovamente i Negrita alternare momenti acustici ed elettrici, con molti estratti da "Reset", album campione di vendite che quest’anno festeggia vent’anni e che per l’occasione sarà ristampato (per la prima volta anche in vinile). L'appuntamento imperdibile a Verona con un nuovo elettrizzante live dei Negrita è fissato per il prossimo 2 marzo 2020 al Teatro Filarmonico.

Inizio concerto alle ore 21.

Informazioni e contatti

Biglietti:

Platea: 50 euro

Balconata: 45 euro

Galleria: 40 euro

I Galleria: 35 euro

Biglietti disponibili qui: http://bit.ly/Negrita_Reset_Verona

Web: http://www.eventiverona.it/index.php/event/negrita/

Evento Facebook