L’Amarone torna in Vetrina con il "Palio del Recioto" a Negrar

Sabato 28 e domenica 29 marzo 2020 l'Amarone torna in vetrina nella prestigiosa cornice di Villa Mosconi Bertani a Novare di Arbizzano per la quinta Edizione 2020. L'evento, ideato dall'Amministrazione Comunale di Negrar di Valpolicella come veicolo di promozione enologica è diventato in questi anni una forte attrazione anche turistica per chi conosce e visita la Valpolicella classica.

Affianca il tradizionale e storico “Palio del Recioto” per valorizzare il grande vino rosso veronese che sarà il protagonista indiscusso nelle due giornate di esposizione.

La Vetrina dell'Amarone vuole raccontare e diffondere le preziose caratteristiche di questo vino dal colore intenso, dal profumo inconfondibile e dal sapore fragrante tipico della complessa fase di lavorazione che risale alle tradizioni e alla cultura di questo teritorio. Questo è il motivo per cui le Cantine presenti avranno la possibilità di presentare il loro prodotto, il loro territorio e l'esclusiva pratica dell'appassimento. Anche nel 2020 la Vetrina dell'Amarone non sarà solo un evento enoturistico di alto livello ma diventerà anche luogo di solidarietà grazie all'Asta benefica delle annate storiche.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/ComunediNegrar