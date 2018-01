Incontro informativo "Naturalmente senza mal di testa"

La parola cefalea (dal greco “kephalaía”, derivata da “kephalḗ” ovvero «testa») indica un disturbo molto comune di natura neurovascolare caratterizzato da attacchi dolorosi di intensità, durata e frequenza variabili.

Quasi il 50% della popolazione ne ha sofferto almeno una volta e l’OMS colloca questa patologia al diciannovesimo posto tra le cause di disabilità. Oltre al caratteristico dolore, durante gli attacchi cefalgici possono comparire anche nausea, fotofobia, fonofobia, osmofobia, vergini, auree visive e vomito.



Nell’incontro del 25 gennaio, la dott.ssa Schena affronterà i seguenti argomenti:

– focus su alimenti scatenanti e fattori di rischio;

-strategie alimentari e rimedi naturali per prevenzioni efficaci;

– stile di vita e piante ad azione nutraceutica per combattere attacchi cefalgici.