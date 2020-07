Natalino Balasso al Castello Scaligero di Villafranca per il suo monologo "Velodimaya"

Sabato 25 luglio 2020 alle ore 21.15 verrà recuperato lo spettacolo previsto al Teatro Romano lo scorso 25 maggio con protagonista Natalino Balasso in "Velodimaya". L'appuntamento è presso il Castello Scaligero di Villafranca di Verona.

Monologo: scritto e interpretato da Natalino Balasso

Produzione: TEATRIA SRL

Durata: 100’ (atto unico)

Come possiamo raccontare i drammi del contemporaneo senza cedere allo sconforto? Solo il teatro può farlo, attraverso la commedia, attraverso l’arte della risata. "Velodimaya" è una specie di mappa del pensiero contemporaneo, attraverso un tempo indefinito, nel vortice degli uomini e delle nazioni. Le nazioni moderne non sono nazioni, sono affari. E in tutta questa compravendita, qual è la verità?

Navighiamo attraverso il racconto dei desideri e delle paure dei nostri attuali compagni d’avventura in questo lembo di terra. Stiamo giocando a un gioco in cui le carte sono truccate e le regole sono tutte da scoprire, è un gioco antico che, quando sembra fare un passo avanti, sta solo prendendo la rincorsa per tornare al punto di partenza. Siamo dentro un film, ciascuno di noi recita un personaggio, chi meglio, chi peggio, ma tutti facciamo finta. A questo punto il nostro personaggio è costretto a indagare, come fosse un detective di un film giallo, ci sono solo prove indiziarie, il quadro non è chiaro, perché già da bambini abbiamo l’impressione che qualcuno voglia sviare le indagini. Visti da lontano, in questo nostro affannarci, anche nel nostro inciampare, facciamo ridere.

Informazioni e contatti

Biglietti: i biglietti acquistati per lo spettacolo di Balasso inizialmente previsto al Teatro Romano rimangono valevoli per la nuova data al Castello Scaligero di Villafranca di Verona.

1° settore platea centrale: 33 euro + d.p. 5 euro

2° settore platea laterale: 26 euro + d.p. 4 euro

3° settore (che corrisponderebbe alla gradinata del Romano): 20 euro + d.p. 3 euro

I biglietti di tutti gli spettacoli di “Villafranca non si arrende” sono disponibili su www.ticketone.it e www.geticket.it.