Natalino Balasso in scena a Verona con il suo nuovo spettacolo "Velodimaya"

Natalino Balasso calcherà il palcoscenico del Teatro Romano a Verona il prossimo 25 maggio 2020, per presentare lo spettacolo "Velodimaya" (prodotto da Teatria srl). Un monologo che è una specie di mappa del pensiero contemporaneo, attraverso un tempo indefinito, nel vortice degli uomini e delle nazioni. Le nazioni moderne non sono nazioni ma sono affari.

Navighiamo attraverso il racconto di desideri e paure dei nostri attuali compagni d’avventura in questo lembo di terra. Siamo dentro un film in cui ciascuno di noi recita un personaggio, chi meglio, chi peggio, ma tutti facciamo finta. In "Velodimaya" ci racconta i drammi del contemporaneo senza cedere allo sconforto, come solo il teatro può farlo, attraverso la commedia e attraverso l’arte della risata.

