Natale a Quinzano con il grande presepio automatico, mostre e mercatini

Da martedì 24 dicembre 2019 a domenica 19 gennaio 2020 torna il presepio della Pieve San Giovanni Battista a Quinzano.

Quinzano, paese a ridosso delle dolci colline veronesi, nel periodo delle feste natalizie tira fuori il suo fiore all'occhiello, mostrando uno dei più bei presepi della zona che attira visitatori anche da altre provincie, essendo inserito negli itinerari dei presepi pregevoli da ammirare dell’Associazione Italiana Amici del Presepio. Ampio e ricco di statue artistiche, suggestivo e affascinante nei suoi movimenti a sorpresa (musica e fasi del giorno e della notte, mutamenti del clima e artigiani in movimento).

Il presepio, da tutti ammirato, non è l'unica attività. Il gruppo della stella con i ragazzi che diffondono i loro canti per le vie del quartiere e raccolgono fondi sempre per le attività di sostegno ad altri più bisognosi, allestisce poi il presepio vivente la notte di Natale e nel pomeriggio dell’Epifania. Si svolge anche la mostra-mercatino eco-solidale di oggetti vari natalizi per raccolta fondi missione, organizzata dal gruppo giovani.

La rassegna corale di domenica 5 gennaio 2020 aumenta l’atmosfera Natalizia della comunità di Quinzano con l’arrivo della Stella e dei Magi che portano i Doni a tutti i partecipanti ai vari concorsi.

Informazioni e contatti

Per maggiori informazioni consulta il sito ufficiale.

Web: https://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=67342