Per Natale al Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto arriva "Rosso Cappuccetto"

"C’era una volta una bambina di nome Cappuccetto Rosso" è uno degli inizi più celebri e famosi per una fiaba. Quante volte l’abbiamo sentita! Ma con "Rosso Cappuccetto" al Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto, sabato 22 dicembre ore 20.30, vedremo una versione davvero originale che fonde assieme scenografia, costumi, oggetti e animazione.

Ci sembrerà quasi di vedere un pop-up dalle sembianze umane, una favola vivente che si indossa come un abito e viene agito dall’interno. Il perfetto regalo di Natale per grandi e piccini, alle porte delle vacanze per iniziare alla perfezione questo magico periodo.

Informazioni e biglietti

intero 6€ | ridotto 4€ (dai 2 ai 14 anni)

disabili omaggio | accompagnatore ridotto