In attesa del Natale a Verona arrivano tre spettacoli e tanta beneficenza

Il Natale porta spettacoli ma anche beneficenza. Sono tre infatti gli appuntamenti promossi dalla 4ª Circoscrizione dove concerti, arte circense e teatro si uniscono alla raccolta fondi a favore di enti caritatevoli. Un modo per coinvolgere cittadini e famiglie in momento di svago, con la possibilità di fare del bene verso le persone più svantaggiate.

Il primo appuntamento è per domenica 9 dicembre , ore 16, al Santuario Madonna della Salute, con il concerto “Natale in vista”. Per l’occasione l’associazione Progetto Voce proporrà brani d’opera, arie sacre e canti natalizi.

, ore 16, al Santuario Madonna della Salute, con il concerto “Natale in vista”. Per l’occasione l’associazione Progetto Voce proporrà brani d’opera, arie sacre e canti natalizi. Sabato 15 dicembre , alle 17 nel tendone di via Tirso 3, si svolgerà lo spettacolo “Natale al Circo” insieme agli allievi giocolieri, contorsionisti e funamboli dell’Accademia d’Arte Circense.

, alle 17 nel tendone di via Tirso 3, si svolgerà lo spettacolo “Natale al Circo” insieme agli allievi giocolieri, contorsionisti e funamboli dell’Accademia d’Arte Circense. A concludere il ciclo di iniziative natalizie, sabato 22 dicembre alle 21, la chiesa parrocchiale di San Giovanni Evangelista ospiterà la rappresentazione sacra “Giuseppe il Misericordioso”, un monologo scritto e interpretato da Pietro Sarubbi.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, ciascuno abbinato ad una raccolta fondi a scopo benefico. Le donazioni andranno a favore delle associazioni Solidarietà Uganda e San Vincenzo De Paoli. Gli eventi sono stati presentati oggi in municipio dal presidente della 4a Circoscrizione Carlo Badalini; presenti la presidente della Commissione Cultura Patrizia Zanetti, Don Agostino Albertini e il presidente del Progetto Voce Silvio Zanon.

«È una soddisfazione offrire alla cittadinanza una rassegna così ricca – ha spiegato Badalini -. Un’occasione per famiglie, bambini e anziani per condividere momenti non solo di divertimento, ma anche di riflessione culturale e spirituale in vista del Natale».

Durante la conferenza, il presidente Badalini ha ricordato che anche quest’anno la 4a Circoscrizione, insieme al Suem 118, promuove la campagna “Non butto il botto!”, per contrastare l’uso indiscriminato di botti e petardi, che spesso sono causa di incidenti e danni a cose, persone e animali.