Il Natale attraverso gli antichi testi della Biblioteca Capitolare di Verona

Sabato 8 e domenica 9 dicembre la Biblioteca Capitolare e Fondazione Discanto organizzano un’apertura straordinaria sul tema “Il Natale attraverso gli antichi testi della Capitolare”. Per l’occasione, sarà possibile immergersi nell’atmosfera delle festività natalizie ormai alle porte nella suggestiva cornice della Biblioteca più antica del mondo. Verranno esposti corali miniati, incunaboli, cinquecentine e altri testi sulle cui antiche pagine sarà possibile ammirare gli episodi della Natività, l’adorazione dei Magi ed altre scene dei “Vangeli dell’infanzia”.



Sarà un percorso che attraverserà non solo gli episodi evangelici, ma anche la storia e l’arte: le opere esposte si snodano infatti tra il secolo XIV e il XIX, presentando al pubblico splendidi esempi delle varie tecniche di illustrazione che si sono sviluppate del tempo, dalla miniatura alla xilografia alla calcografia.



In entrambe le giornate sono previsti un turno di visite guidate al mattino, alle ore 11:30, e due turni il pomeriggio, alle 17:00 ed alle 18:00, al prezzo di 10 euro.

Nelle fasce orarie 10:30-11:30, 12:30-14:00 e 16:00-17:00 sarà invece possibile accedere all’esposizione senza guida al prezzo di 5 euro.

Informazioni e biglietti

Biblioteca Capitolare di Verona (ingresso Piazza Duomo 19)

Sabato 8 e Domenica 9 dicembre 2018

Orario visite guidate: 11,30 - 17,00 - 18,00

Ingresso visita guidata: euro 10 (gratuito fino ai 14 anni)

Orario ingresso senza visita guidata: 10:30-11:30, 12:30-14:00 e 16:00-17:00

Ingresso senza visita guidata: 5 euro



Prenotazione consigliata per le visite guidate

tel. 388 5758902 - info@capitolareverona.it