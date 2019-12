Spettacoli nel quartiere e negozi aperti per lo shopping con il "Natale in piazza a San Massimo"

Spettacoli, animazioni, concerti e caccia al tesoro nelle vie del paese, accompagnati da aperitivi e momenti dedicati ai dolci e alle golosità. San Massimo, nel periodo delle feste, scende in piazza con un ricco programma di eventi e appuntamenti pensati per le famiglie. Grazie alla collaborazione tra una cinquantina di esercizi commerciali del paese e le associazioni di volontariato, si potrà scegliere tra un programma di eventi che animeranno lo storico quartiere, ogni fine settimana prima di Natale.

Nel giorno di Santa Lucia si terrà una narrazione teatrale nel parco della scuola materna, sabato 14 un grande spettacolo di burattini all’aperto e domenica una sfida a giochi in scatola lungo la ciclabile. Ogni appuntamento è seguito da aperitivi e dolci buffet. Si replica il week end successivo con il concerto sotto l’albero, in piazza Risorgimento, un lungo corteo natalizio lungo le vie del paese realizzato dai babbi Natale musicanti, gli spettacoli al teatro del quartiere e tutte le iniziative pensate per i bambini. Una serie di occasioni per godersi il paese agghindato a festa e per fare shopping nei molti negozi che, in questi giorni, saranno aperti.

Il Natale in piazza di San Massimo è stato presentato, a palazzo Barbieri, dagli assessori al Commercio Nicolò Zavarise e al Decentramento Marco Padovani, assieme ai commercianti e alle associazioni che vi partecipano.

«Questo ricco programma di eventi – ha detto l’assessore al Commercio Zavarise – rappresenta un valore aggiunto per la comunità di San Massimo, che si dimostra viva e piena di iniziative per chi ci abita. Un grande plauso va ai commercianti che, con passione e professionalità, hanno saputo collaborare per far vivere il vero spirito del Natale a tutto il quartiere».

«L’iniziativa – ha detto l’assessore Padovani – rispecchia pienamente la filosofia dell’Amministrazione che vuole coinvolgere tutti i quartieri, e non solo il centro, con eventi di grande qualità. Quello realizzato a San Massimo è un bellissimo progetto e rappresenta solo un primo passo che ci auguriamo possa essere replicato anche in altri periodi dell’anno e preso a modello da altre».