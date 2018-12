Mercatini, concerti itineranti e prodotti tipici per l'iniziativa "Natale in Carega"

Tre weekend di eventi per far rivivere lo storico Rione Carega. Questo l’obiettivo dell’iniziativa “Natale in Carega”, dall’8 al 23 dicembre, promosso dalla 1a Circoscrizione in collaborazione con il Comitato Carnevale Benefico Carega “Cor de Verona”. Si inaugura sabato 8 dicembre alle 12.

Cittadini e visitatori potranno conoscere più di 30 botteghe artigianali e osterie tipiche veronesi, in vicoli lontani dai principali tragitti turistici. Le vie del quartiere saranno animate da musica itinerante e abbellite da luminarie natalizie. Sarà possibile degustare i prodotti enogastronomici tipici del territorio e fare acquisti all’Hand Made Market di Mani Cuori e Passioni, all’interno della sede della Croce Rossa Italiana.

Sono 2 gli eventi speciali: domenica 9, dalle 15 alle 17.30, in piazzetta San Mamaso, la tradizionale “Santa Lucia in Carega” con animazione per bambini e distribuzione di dolci natalizi; sabato 22 il “Natale in Carega” con l’esibizione del coro gospel “The Anytime Singers”.

Ogni sabato, sono previsti laboratori di cucina italiana e internazionale all’istituto Lingua IT, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 (su prenotazione, tel. 045 597975 - 333 3665461).

Gli orari di apertura sono sabato dalle 12 alle 22; domenica dalle 12 alle 18.