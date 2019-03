Martedì 19 marzo 2019 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 presso Fondazione ENAC Veneto C.F.P. Canossiano in Via San Giuseppe, 11 a Verona si terrà il Seminario "Dalla NASpI al Reddito di Cittadinanza: quali politiche attive del lavoro in Veneto?".

L’incontro è nato per approfondire gli sviluppi e le prospettive sulle politiche attive nel Veneto, tra il positivo avvio dell’Assegno per il Lavoro da un lato e gli interrogativi sulle modalità di implementazione delle azioni di ricerca del lavoro, collegate al Reddito di Cittadinanza introdotto dal Governo, dall’altro. L'obiettivo è quello di fornire un contributo di chiarezza a operatori del settore e cittadini.

Durante la mattinata avremo il piacere di ascoltare gli interventi di:

Alessandro Agostinetti - Direttore della Direzione Lavoro di Regione Veneto

- Direttore della Direzione Lavoro di Regione Veneto Tiziano Barone - Direttore di Veneto Lavoro

- Direttore di Veneto Lavoro Giuseppe Venier - AD di Umana SpA

- AD di Umana SpA Emiliano Galati - Segretario Generale di FELSA CISL Veneto

Introdurrà i lavori Matteo Roncarà - Direttore Generale di Fondazione ENAC Veneto C.F.P. Canossiano.

L'incontro è gratuito e aperto a tutti, ma i posti sono limitati: per partecipare è necessario inviare una richiesta di iscrizione all'indirizzo verona@enac.org e attendere l'e-mail di conferma.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 045.9209989 o scrivere a verona@enac.org.

