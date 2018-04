Narrare la natura: escursione teatrale ai piedi del Monte Baldo

Equipenatura e Walking In Fabula presentano una suggestiva escursione teatrale nei prati e nei boschi del Monte Baldo, dove passo dopo passo raggiungeremo lo splendido panorama che si apre sul lago di Garda. Durante il percorso assisteremo alla lettura teatrale delle più belle e coinvolgenti pagine che raccontano la natura. Guide escursionistiche e attori ci accompagneranno in un tragitto tra teatro e mondo naturale dando vita ad un’esperienza unica ed emozionante. Un modo nuovo di entrare in contatto con il paesaggio e di vivere l’esperienza del trekking.



Data: Domenica 22 aprile 2018

Primo ritrovo: ore 7.00 Milano P.ta Romana.

Secondo ritrovo: ore 9.30 presso il bar Nel Canton di Affi, punto facilmente raggiungibile dall’autostrada. Da qui raggiungeremo la località Due Pozze, luogo di montagna a pochi chilometri dal lago di Garda dove avrà inizio l’escursione alle ore 10.30. Si cercherà di ottimizzare l’uso delle auto.

Cosa portare: scarpe da trekking, 1,5 litri di acqua a testa, pantaloni lunghi, cappello, bacchette da trekking

Lunghezza: 7 km circa

Dislivello: 250 metri D+

Difficoltà escursione: Media

Durata: 6h circa comprensivo di soste e letture teatrali. Ritorno alle auto previsto per le ore 17.

Pranzo: L’escursione prevede il pranzo al sacco, ma chi lo desidera può pranzare presso la Malga Pralongo prenotando

al numero 347 8949313.

Condizioni generali

Prezzo complessivo dell'evento 15 €

La quota comprende l'accompagnamento a cura delle Guide Ambientali Escursionistiche (ai sensi della L. 4/2013)

Numero minimo di 15 partecipanti

In caso di maltempo il programma potrebbe subire variazioni.

Info e prenotazioni

Per questioni logistiche e organizzative le prenotazioni dovranno pervenire entro il 18 aprile tramite mail a info@equipenatura.it o tramite cellulare al 347 1062031



