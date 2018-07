Torna in scena all'Arena di Verona "Nabucco" di Verdi per la terza rappresentazione

Venerdì 20 luglio alle ore 21.00 torna in scena il capolavoro di Giuseppe Verdi nella lettura spettacolare e risorgimentale di Arnaud Bernard per il 96° Arena di Verona Opera Festival 2018. Ispirandosi alle storiche Cinque giornate di Milano e al film Senso di Luchino Visconti, il regista francese racconta le battaglie e le aspirazioni collettive e individuali che hanno fatto di Nabucco e delle sue melodie il primo grande successo di Verdi e uno dei capisaldi del repertorio mondiale. Arnaud Bernard cura anche i costumi, mentre le scene, che ricreano l’esterno e l’interno del Teatro alla Scala, sono di Alessandro Camera, illuminate dal lighting design dell’areniano Paolo Mazzon. Si riconferma sul podio il direttore valenciano Jordi Bernàcer, già apprezzato in Aida e nelle prime due rappresentazioni di Nabucco.

Per la terza recita, sul palcoscenico dell’Arena di Verona ritorna l’applaudito cast della prima rappresentazione: nel ruolo del titolo troviamo il giovane baritono Amartuvshin Enkhbat e in quello di Zaccaria il basso Rafał Siwek; accanto a Géraldine Chauvet come Fenena e al tenore Luciano Ganci come Ismaele, debutta domani nei panni di Abigaille, la figliastra di Nabucco, il soprano sloveno Rebeka Lokar, già applauditissima protagonista di Turandot nelle ultime settimane, con successo di pubblico e critica.

Completano il cast Nicolò Ceriani nel ruolo del Gran Sacerdote di Belo e Roberto Covatta nei panni di Abdallo. Si riconferma la giovane Elisabetta Zizzo come Anna.

Il titolo impegna l’Orchestra, il Coro preparato da Vito Lombardi, i Tecnici dell’Arena di Verona e i numerosi figuranti che rappresentano sul palcoscenico areniano i tumulti risorgimentali, con spari, colpi di cannone e cori inneggianti “Viva Verdi!”.

Repliche: 28 luglio, ore 21.00 - 10, 18 agosto, ore 20.45.

