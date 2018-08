In Arena penultima rappresentazione per il capolavoro di Verdi "Nabucco"

Venerdì 10 agosto alle ore 20.45 va in scena la quinta e penultima recita del capolavoro di Verdi "Nabucco" con un cast di grande pregio guidato da Luca Salsi, baritono verdiano per eccellenza. Voce richiesta in tutto il mondo e prediletta da Riccardo Muti, Luca Salsi veste i panni di Nabucco domani sera, ultima occasione per vederlo sul palcoscenico areniano prima del suo Rigoletto all’interno della Verdi Opera Night.

Accanto a lui, come Zaccaria troviamo l’apprezzato basso Riccardo Zanellato, come Abigaille il soprano Susanna Branchini, recentemente applaudita come protagonista di Aida, e come Fenena Carmen Topciu, al suo debutto nel ruolo per il Festival areniano.

Dopo il felice esordio assoluto di fine luglio, si conferma il giovane tenore Vincenzo Costanzo come Ismaele. Completano il cast il Gran Sacerdote di Belodi Romano Dal Zovo, il fedele Abdallo di Carlo Bosi e la giovane Anna di Elisabetta Zizzo.

Nabucco è in scena nell’allestimento spettacolare ideato da Arnaud Bernard nel 2017, ispirato al Risorgimento italiano e al film Senso di Luchino Visconti, con le scene di Alessandro Camera e il light design di Paolo Mazzon. Luogo e tempo dell’azione sono collocati nella Milano del 1848, nell’atmosfera inquieta e ricca di promesse e cambiamenti delle Cinque Giornate, tra spari di fucile, carrozze, barricate e colpi di cannone.

Proprio in questi giorni, sono stati comunicati i dati SIAE relativi agli spettacoli dal vivo dell’anno scorso: con oltre 95mila presenze, la produzione veronese di Nabucco occupa il secondo posto al botteghino, dopo Notre Dame de Paris, confermandosi l’opera più vista in tutta Italia nel 2017.

Il maestro valenciano Jordi Bernàcer dirige l’Orchestra e il Coro preparato da Vito Lombardi, impegnati nel titolo con numerosi figuranti e i Tecnici dell’Arena di Verona.

Ultima replica: 18 agosto, ore 20.45.

Per informazioni e biglietti: www.arena.it e sui social Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.

Informazioni

www.arena.it

Biglietteria – Via Dietro Anfiteatro 6/B, 37121 Verona

tel. (+39) 045 59.65.17 – fax (+39) 045 801.3287 - email biglietteria@arenadiverona.it

Call center (+39) 045 800.51.51 - www.arena.it - Punti di prevendita Geticket

Prezzi da € 22,50 a € 204,00