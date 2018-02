Myss Keta al Colorificio Kroen per un imperdibile "Festone di Carnevale"

Il Colorificio Kroen vi invita al Festone di Carnevale sabato 10 febbraio. Per la festa di Carnevale 2018 arriva al Colorificio Kroen colei che si definisce "modella, artista, 90-60-90, pittrice, attrice, donna di spettacolo, spettacolo di donna", in una parola la divina MYSS KETA!

Diventata famosa sul web un paio di anni fa col suo pezzo "Milano, Sushi e Coca", da allora non ha smesso di sfornare hit talmente sopra le righe da suonare deliziosamente surreali come "Burqa di Gucci", "Le Ragazze di Porta Venezia", "In gabbia non ci vado" e "Xananas" (prodotta daPopulous). Imperdibile è dire poco!

In apertura Generic Animal, nuovo progetto di Luca Galizia (LEUTE) prodotto da Marco Giudici (halfalib) e Adele Nigro (Any Other) con testi di Jacopo Lietti (Fine before you came) e la collaborazione, fra gli altri, proprio di MYSS KETA.

Dopo i live spazio alle danze selvagge con due dj set da sballo: Dj Aumai & Dj $aval e Verona Deep PEARà.

FESTONE di CARNEVALE 2018

• M¥SS KETA

(ultimate rap diva | La Tempesta)

• GENERIC ANIMAL

(indie pop | La Tempesta)

• VERONA DEEP PEARÁ dj set

(torototèla dance)

• DJ AUMAI & DJ $AVAL dj set

(trash-trap-punk-funk)

(foto video Xananas - fonte Facebook)