MuZo Dance Theatre alla Fucina Culturale Machiavelli con un workshop e uno spettacolo

Nella terza stagione di teatro Fucina Culturale Machiavelli, #PaesaggiUmani, tra le molte novità di quest'anno, trova spazio anche il teatro danza, un campo finora inesplorato nel teatro di via Madonna del Terraglio. La compagnia veronese MuZo Dance Theatre, sarà infatti in Fucina con un workshop per danzatori il 24 e 25 febbraio e andrà in scena con lo spettacolo E ora? E' ora? il 3 marzo.

Il workshop, tenuto da Matteo Zonca e Giulia Roversi è un percorso finalizzato all'apprendimento e sviluppo, attraverso lo studio della composizione del Teatro Danza. Sarà incentrato sulla ricerca indivuduale e collettiva di un proprio metodo espressivo, indirizzato dalla contaminazione con diverse discipline. Verranno inoltre realizzate sessioni fotografiche e video improntate alla pratica, e coreografie utili a presentazioni, concorsi.

Per info e iscrizioni, scrivere a ufficiostampa.fcm@gmail.com, e www.fucinaculturalemachiavelli.com.

24-25 febbraio 2018

E ora? E' ora?, uno spettacolo di MuZo Dance Theatre Company scritto, diretto e interpretato da Matteo Zonca e Giulia Roversi sabato 3 marzo ore 21.00.