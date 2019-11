Il musical "Aladino e la lampada meravigliosa" in scena al Teatro Salieri

Sabato 16 novembre 2019 alle 20.45 e domenica 17 novembre alle ore 16 (riservato alle famiglie) doppio appuntamento per il musical del La Compagnia del Villaggio che porterà in scena "Aladino e la lampada meravigliosa" di Antonio Lanzillotti e Luca Lovato inaugurando le Stagioni rispettivamente del Teatro Brillante e del Teatro per le famiglie. La regia è di Luca Lovato, le Musiche, Liriche e Soggetto Antonio di Lanzillotti e Luca Lovato, le Coreografie Matteo Perin.

Sabato 16 novembre - ore 20 al Ridotto del Teatro presentazione dello spettacolo con il Prof. Paolo Fazion, critico cinematografico.

Il racconto più famoso de Le Mille e una Notte, ci conduce verso luoghi e tempi lontani, per narrare la storia d’amore fra una bellissima principessa ed un giovane dal cuore puro. Aladino e la Lampada Meravigliosa e una storia che profuma di spezie e si veste di colori arabeggianti.

Un amore contrastato, la magia, qui declinata nelle figure di geni e stregoni, l’agognato lieto fine, sono gli ingredienti perfetti delle fiabe di ogni epoca. Questa nuova lettura di Aladino, firmata da nomi noti nel panorama del musical italiano, crea uno spettacolo pieno di emozioni e divertimento, e la magia rivive grazie al teatro e ai suoi protagonisti.

Dall’antica Persia ad oggi, il racconto porta con sé un fascino esotico ancora intatto, ricco di spunti che si prestano perfettamente a nuove interpretazioni. Gli autori del musical hanno deciso di prendere le distanze dagli adattamenti più celebri, per proporre una lettura moderna, che accoglie nuovi ed intriganti personaggi. Recuperando alcuni elementi della versione originale della fiaba, sono stati introdotti episodi con un esplicito contenuto morale, che sottolineano un percorso di crescita e di evoluzione dei protagonisti; questi, pur vivendo una vita in apparenza privilegiata, sono chiamati a compiere importanti imprese, in cui l’amore incondizionato per il prossimo conduce ad una esistenza migliore.

Luca Lovato - Inizia la sua carriera come attore in spettacoli di genere drammatico e della commedia dell’arte. Si Laurea nel 2000 all’Istituto Superiore di Educazione Fisica di Padova, ma continua a formarsi con corsi di espressione corporea e dizione. Ideatore di Rockavilly, rassegna musicale per gruppi rock, diventa promotore di eventi legati al mondo dello spettacolo. Nel 2002 inizia a collaborare con le scuole primarie dove sviluppa un metodo di insegnamento dedicato alla commedia musicale. Nel 2005 fonda la Compagnia del Villaggio e l’anno seguente, in seno alla stessa realtà inizia dei corsi laboratorio per ragazzi che vogliono imparare l’arte poliedrica del musical. Nel 2008 in collaborazione con Chiara Santagiuliana, scrive il suo primo musical inedito, “La Leggenda della montagna spaccata”. Nella stagione 2009/2010 cura la regia di "Jesus Christ Superstar" in un progetto che prevedeva un cast di sessanta noti artisti tra cui Vittorio Matteucci, Chiara Luppi, Marco Guerzoni ecc E’ più recente, invece, l’esperienza di “Romeo e Giulietta” the musical . Opera originale di Luca Fattoretto e Sara Righetto che lo ha visto impegnato in una tournée internazionale.

Antonio Lanzillotti - Tastierista, arrangiatore e compositore. Laureato in “Musica applicata” presso il conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara, e “Musica d’uso a indirizzo multimediale” presso il conservatorio F. Venezze di Rovigo. Prende parte a diverse produzioni in veste di arrangiatore tra cui Jesus Christ Superstar (Teatro Comunale di Vicenza 2010), Magic Christmas Show, Mary Poppins (Gruppo Teatrale La Giostra- Teatro Comunale di Vicenza 2011), Tributo a Michael Jackson per Armonia Danza (teatro Comunale di Vicenza 2010), Notte Biblica (Vicenza 2009), Biennale della Poesia-Lettera d’Argento (Teatro La Fenice, Venezia 2008), Romeo e Giulietta (Teatro Comunale di Vicenza). Collabora con l’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza. Partecipa inoltre come musicista al 56° Festival della Canzone Italiana di Sanremo; collabora con la Smaila Band, la Silver Symphony Orchestra diretta dal Maestro Fabrizio Castania, la Casanova Venice Ensemble diretta da Costantino Carollo, collaborando con gli interpreti del cast originale di “Notre Dame de Paris” Gio’ di Tonno, Lola Ponce, Marco Guerzoni, Chiara Luppi e molti altri artisti del panorama veneto e italiano. Suona attualmente con i “Freeway- Sigle TV & Cartoons in Rock” e con i “Goodmama”. Insegna presso l’Accademia di Musica Moderna di Padova. La sua più recente collaborazione con la compagnia del Villaggio, lo vede invece in veste di compositore avendo creato le musiche, canzoni e liriche dello spettacolo “Hansel e Gretel e il Maleficio della Foresta Nera”.

Informazioni e contatti

Teatro Salieri, Via XX Settembre 26, 37045 Legnago (Vr)

Sabato 16 novembre: da 14 a 25 euro; per gli under 18, prezzo speciale di 8 euro per ogni categoria di posto.

Domenica 17 novembre (riservato alle famiglie): 6 euro bambini e 12 euro adulti.

Tel. 044225477

Mail: info@teatrosalieri.it

Web: www.teatrosalieri.it