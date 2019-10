Weekend di musica live e divertimento al Mad' in Italy di Verona

Situato non lontano dall’uscita autostradale A4 di Verona Sud, via Ciro Ferrari 11, Mad' in Italy è uno dei più’ vivaci locali veneti. Famoso per aver riportato in auge la live music a Verona, il Mad' in Italy esprime attraverso la propria cucina, il proprio bar e la propria musica, il fascino, l’eleganza, l’amore e la passione che rappresentano l’Italia, ma con un pizzico di follia.

FROM: LIVE TO: DISCO

VENERDì 4 OTTOBRE

LIVE MUSIC

ANTANI PROJECT

Gli Antani Project sono una super-band di 8 elementi che propone un mix unico di Rock, Ska e Pop. La grinta di una rock band si arricchisce dell’energia di una vera sezione fiati.I classici di ogni genere vengono stravolti, riarrangiati, rivitalizzati. Le hit del momento si alternano ai più famosi brani di ogni tempo. Uno spettacolo imprevedibile e adrenalinico. Dichiarati come band rivelazione degli ultimi tempi, gli Antani Project sono energia pura tutta di un fiato!



DJ SET

DJ LUCA FREGONESE

Dopo il live Luca Fregonese Dj continuerà a farvi divertire con un dj-set dirompente.

MAD' ABOUT YOU

SABATO 5 OTTOBRE

I SetteSotto (7S8) ritornano a grande richiesta sul palco del Mad, per farvi passare una serata ricca di allegria e spensieratezza con le hit più famose degli ultimi anni.

LIVE MUSIC

7S8

I 7s8 Settesotto si distinguono per la formazione vivacissima, colorata e numerosa, con due cantanti e tanta voglia di farvi divertire.

Sono accomunati dal desiderio di proporre sempre con rinnovata freschezza quei brani che hanno fatto la storia della musica italiana e del pop dance internazionale, fino ad arrivare alle "hit" più suonate del momento.Gli arrangiamenti curati, i repentini cambi di scena, la versatilità, hanno fatto in modo che dal 2000 i SETTESOTTO siano una delle coverband più gettonate e richieste nel panorama musicale e d'intrattenimento italiano. Ogni serata è un'esplosione di movimento ed energia pura. Dal 2006 sono la band ufficiale di PLATINETTE...strepitosa accoppiata!!! ATTENZIONE sono contagiosi.

DJ SET

DJ MATHIA GUERZONI

Dalle 00.30 ci sarà il nostro Mathia Guerzoni dj a infuocare la notte del Mad' in Italy!

Informazioni e contatti

Ingresso a pagamento: UOMO: 10 euro compreso long drink - DONNA: 5 euro compreso soft drink.

Orari:

Apertura ore 21

Live set ore 22.30

Dj set ore 0.30

Chiusura ore 03